(Смольянинова) Ольга Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Смольянинова) Ольга Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Стефанова

Отец ребёнка: Смольянинов Стефан Панкратов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смольянинов Стефан Панкратов

Рождение ребёнка
1845

Сын: Смольянинов Трофим Стефанов

Отец ребёнка: Смольянинов Стефан Панкратов

Рождение ребёнка
19.12.1881

Сын: Смольянинов Петр Стефанов

Отец ребёнка: Смольянинов Стефан Панкратов

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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