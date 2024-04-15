(Смольянинова) Ольга Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Стефанова
Отец ребёнка: Смольянинов Стефан Панкратов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Сын: Смольянинов Трофим Стефанов
Отец ребёнка: Смольянинов Стефан Панкратов
Рождение ребёнка
19.12.1881
Сын: Смольянинов Петр Стефанов
Отец ребёнка: Смольянинов Стефан Панкратов
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно