Шелепень Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепень Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

22.10.1967

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Шелепин Евмен

Мать: Шелепина Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелепень Владимир

Мать ребёнка: Шелепень Ефрасинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелепень Павел

Мать ребёнка: Шелепень Ефрасинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелепень Александр

Мать ребёнка: Шелепень Ефрасинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелепень Ефрасинья

Смерть
22.10.1967
Шуба, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Причина смерти: Рак легких
Похороны
Неизвестно
Шуба, Тулунский муниципальный район, Иркутская область

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