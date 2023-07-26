Шелепень Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти22.10.1967
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Шелепин Евмен
Мать: Шелепина Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелепень Владимир
Мать ребёнка: Шелепень Ефрасинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелепень Павел
Мать ребёнка: Шелепень Ефрасинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелепень Александр
Мать ребёнка: Шелепень Ефрасинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шелепень Ефрасинья
Смерть
22.10.1967
Причина смерти: Рак легких
Похороны
Неизвестно