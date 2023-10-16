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Кетов Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1955

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1955

Отец: Кетов Николай Максимович

Мать: Тимофеева Елена Вакуловна

Рождение ребёнка
14.05.1978

Сын: Кетов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Ченцова Анна Анатольевна

Рождение ребёнка
?.01.1982

Сын: Кетов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ченцова Анна Анатольевна

Рождение ребёнка
17.05.1987

Дочь: Романовская Мария

Мать ребёнка: Ченцова Анна Анатольевна

Рождение ребёнка
27.05.?

Дочь: Кетова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Ченцова Анна Анатольевна

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