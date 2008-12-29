Кудрин Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрин Игорь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.2008

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.2008

Отец: Кудрин Михаил Викторович

Мать: Кудрина Маргарита Николаевна

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