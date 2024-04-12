Мой Сергей Антонов
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смерти31.05.1806
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1735
Отец: Мой Антон
ИВ-1790 Сергей Антонов 55 ИВ-1791 Сергей Антонов 56 ИВ-1792 Серьгей Антонов 57 ИВ-1793 Серьгей Антонов 56 ИВ-1794 Сергей Антонов 57 ИВ-1795 Сергей АВТОНОМОВ (ОШИБКА, НАДО АНТОНОВ) 58 ИВ-1796 такой вед... Показать все
Рождение ребёнка
1762
Сын: Мой Иван Сергеев
Мать ребёнка: Моя Васса Клементьева
ИВ-1790 Иван 28 ИВ-1791 Иван 29 ИВ-1792 Иван 30 ИВ-1793 Иван 28 ИВ-1794 Иван 29 ИВ-1795 Иван 30 ИВ-1796 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1797 Иван 32 ИВ-1798 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1799 Иван 35 ИВ-1800 Иван... Показать все
Рождение ребёнка
1773
Сын: Евсей Сергеев
Мать ребёнка: Моя Васса Клементьева
ИВ-1790 Евсей 17 ИВ-1791 Евсей 18 ИВ-1792 Евсей 19 ИВ-1793 Евсей 17 МК-1793-1794 записи о браке нет ИВ-1794 Евсей 18, жена ИВ-1795 Евсевий 19 ИВ-1796 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1797 Евсей 27 ИВ-1798 так... Показать все
Рождение ребёнка
1779
Сын: Евстафий Сергеев
Мать ребёнка: Моя Васса Клементьева
ИВ-1790 Евстафия нет ИВ-1791 Естифей 12 ИВ-1792 Остафей 13 ИВ-1793 Естифей 12 ИВ-1794 Естифей 13 ИВ-1795 Естифей 14 ИВ-1796 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1797 Естифей 17 ИВ-1798 такой ведомости нет ⛔ МК-17... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моя Васса Клементьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.05.1806
МК-1806 31.05.1806 Того же уезда вотчины Господина Прапорщик Стефана Иванова Мельницкого деревни Княжева крестьянин Сергей Антонов 75 лет неизвестною болезнию Оной умершей погребен священником Иваном ... Показать все