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Мой Сергей Антонов

Место рождения

Княжево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

31.05.1806

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Мой Антон

Мать: не указана

Княжево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
ИВ-1790 Сергей Антонов 55 ИВ-1791 Сергей Антонов 56 ИВ-1792 Серьгей Антонов 57 ИВ-1793 Серьгей Антонов 56 ИВ-1794 Сергей Антонов 57 ИВ-1795 Сергей АВТОНОМОВ (ОШИБКА, НАДО АНТОНОВ) 58 ИВ-1796 такой вед... Показать все
Рождение ребёнка
1762

Сын: Мой Иван Сергеев

Мать ребёнка: Моя Васса Клементьева

Княжево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
ИВ-1790 Иван 28 ИВ-1791 Иван 29 ИВ-1792 Иван 30 ИВ-1793 Иван 28 ИВ-1794 Иван 29 ИВ-1795 Иван 30 ИВ-1796 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1797 Иван 32 ИВ-1798 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1799 Иван 35 ИВ-1800 Иван... Показать все
Рождение ребёнка
1773

Сын: Евсей Сергеев

Мать ребёнка: Моя Васса Клементьева

Княжево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
ИВ-1790 Евсей 17 ИВ-1791 Евсей 18 ИВ-1792 Евсей 19 ИВ-1793 Евсей 17 МК-1793-1794 записи о браке нет ИВ-1794 Евсей 18, жена ИВ-1795 Евсевий 19 ИВ-1796 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1797 Евсей 27 ИВ-1798 так... Показать все
Рождение ребёнка
1779

Сын: Евстафий Сергеев

Мать ребёнка: Моя Васса Клементьева

Княжево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
ИВ-1790 Евстафия нет ИВ-1791 Естифей 12 ИВ-1792 Остафей 13 ИВ-1793 Естифей 12 ИВ-1794 Естифей 13 ИВ-1795 Естифей 14 ИВ-1796 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1797 Естифей 17 ИВ-1798 такой ведомости нет ⛔ МК-17... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моя Васса Клементьева

Место жительства
Неизвестно
Княжево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
31.05.1806
Княжево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
МК-1806 31.05.1806 Того же уезда вотчины Господина Прапорщик Стефана Иванова Мельницкого деревни Княжева крестьянин Сергей Антонов 75 лет неизвестною болезнию Оной умершей погребен священником Иваном ... Показать все
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