Фатима Фаткулла кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФатима Фаткулла кызы

Фатима Фаткулла кызы

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Дюсметев Минлигалий Хисамутдин улы

Отец ребёнка: Дюсметев Саяфутдин Хисамутдин улы

Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Дюсметев Сафаргалий Саяфутдин улы

Отец ребёнка: Дюсметев Саяфутдин Хисамутдин улы

Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюсметев Саяфутдин Хисамутдин улы

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close