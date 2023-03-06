Фатима Фаткулла кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841 ст.
Сын: Дюсметев Минлигалий Хисамутдин улы
Отец ребёнка: Дюсметев Саяфутдин Хисамутдин улы
Рождение ребёнка
1844
Сын: Дюсметев Сафаргалий Саяфутдин улы
Отец ребёнка: Дюсметев Саяфутдин Хисамутдин улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно