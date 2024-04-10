Гребенева (Обрамова) Пелагея Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Высоковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
20.06.1856
Высокогорье, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно