Гребенева (Обрамова) Пелагея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГребенева (Обрамова) Пелагея Матвеевна

Гребенева (Обрамова) Пелагея Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Высоковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
20.06.1856

Муж: Гребенев Денис Трофимович

Высокогорье, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.