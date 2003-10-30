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Провалов Юрий Николаевич

Место рождения

Ташкент

Дата рождения

12.08.1946

Дата смерти

30.10.2003

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Около 1906 г.р.

Жена

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Дети

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Место
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Рождение
12.08.1946

Отец: Провалов Николай Филиппович

Мать: Провалова (Нечаева) Екатерина Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Провалов Данил Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.10.2003

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