Мацкевич Елена Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацкевич Елена Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1964 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1986

Дочь: Ягфарова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Мацкевич Иван Евгеньевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мацкевич Иван Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мацкевич Евгения

Отец ребёнка: Мацкевич Иван Евгеньевич

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