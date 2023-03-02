Мацкевич Елена Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1986
Дочь: Ягфарова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Мацкевич Иван Евгеньевич
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мацкевич Евгения
Отец ребёнка: Мацкевич Иван Евгеньевич