Исыпова Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1954
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1954
Отец: Бобровский Николай
Мать: Бобровская Елизавета
Рождение ребёнка
21.02.1980
Сын: Исыпов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Исыпов Сергей Прокопьевич
Рождение ребёнка
21.02.1980
Сын: Исыпов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Исыпов Сергей Прокопьевич
Рождение ребёнка
19.12.1982
Дочь: Митечкина Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Исыпов Сергей Прокопьевич