Прусаков Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прусаков Стефан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Прусаков Яков Филиппов

Мать: Прусакова Степанида

Рождение ребёнка
1913

Сын: Прусаков Дмитрий

Мать ребёнка: Прусакова ??

д.Фроловка, Карачевский уезд, Орловская губ.
Прусаков Дмитрий Степанович, Дата рождения __.__.1913. Место рождения - Орловская обл., Карачевский р-н, Мылинский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прусаков Сергей

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прусакова ??

Смерть
Неизвестно
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