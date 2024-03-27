Прусаков Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Прусаков Яков Филиппов
Мать: Прусакова Степанида
Рождение ребёнка
1913
Сын: Прусаков Дмитрий
Мать ребёнка: Прусакова ??
д.Фроловка, Карачевский уезд, Орловская губ.
Прусаков Дмитрий Степанович, Дата рождения __.__.1913. Место рождения - Орловская обл., Карачевский р-н, Мылинский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прусаков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прусакова ??
Смерть
Неизвестно