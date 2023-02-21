Ветошенкова (Кудряшова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудряшов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветошенков Виктор
Отец ребёнка: Ветошенков Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Ветошенков Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Ветошенков Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ветошенков Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филимонова Анастасия
Отец ребёнка: Ветошенков Петр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно