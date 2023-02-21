Ветошенкова (Кудряшова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошенкова (Кудряшова) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудряшов Иван Иванович

Мать: Кудряшова Марфа Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветошенков Виктор

Отец ребёнка: Ветошенков Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Ветошенков Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Ветошенков Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ветошенков Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филимонова Анастасия

Отец ребёнка: Ветошенков Петр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ветошенков Петр Андреевич

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