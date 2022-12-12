Забудькова (Поздняя) Наталья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗабудькова (Поздняя) Наталья Филипповна

Забудькова (Поздняя) Наталья Филипповна

avatar

Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

18.08.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Муж

Около 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1893 ст.

Отец: Поздний Филипп Семенович

Мать: Поздняя Анна Тимофеевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф 803 оп. 2 д. 310 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1893-95 и 1897, 1898 г.
Крещение
23.08.1893 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Восприемники: нижегор губ окояновского уезда байковской вол села ильинского кр Николай Кузьмич Узьков и Мария Абрамовна Касивцева
Бракосочетание
16.01.1911 ст.

Муж: Забудьков Мирон Андреевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы. Он вторым браком. 24 года Она первым браком. 17 лет По жениху Семен Власович Ивахненко и Як... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close