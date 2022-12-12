Забудькова (Поздняя) Наталья Филипповна
Место рождения
Дата рождения18.08.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.08.1893 ст.
Отец: Поздний Филипп Семенович
Мать: Поздняя Анна Тимофеевна
Ф 803 оп. 2 д. 310 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1893-95 и 1897, 1898 г.
Крещение
23.08.1893 ст.
Восприемники: нижегор губ окояновского уезда байковской вол села ильинского кр Николай Кузьмич Узьков и Мария Абрамовна Касивцева
Бракосочетание
16.01.1911 ст.
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы. Он вторым браком. 24 года Она первым браком. 17 лет По жениху Семен Власович Ивахненко и Як... Показать все
Смерть
Неизвестно