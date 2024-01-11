Вечеров Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вечеров Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.2001

Дочь: Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Елена Владимировна

Владимирская обл. Собинский р-н. п Ставрово
Рождение ребёнка
05.07.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена Владимировна

Владимирская обл. Собинский р-н. п. Ставрово
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