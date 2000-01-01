(Никулина) Инна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Никулин Михаил Никитич
Мать: Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
16.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Палий Виктор
Россия, г.Краснодар
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1978
г. Краснодар, СССР
Причина смерти: Болезнь (цирроз)