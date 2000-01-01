(Никулина) Инна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Никулина) Инна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Никулин Михаил Никитич

Мать: Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
16.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Палий Виктор

Россия, г.Краснодар
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1978
г. Краснодар, СССР
Причина смерти: Болезнь (цирроз)
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