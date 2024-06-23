Чистякова неизвестно Около 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧистякова неизвестно

Чистякова неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

До 1814

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Матвей Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Чистяков Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Чистяков Матвей Николаевич

Усть-Ламенка, Голышмановский, Тюменская область
РС 1858 года Устьламенская слобода - 60 лет 7 мес 25 дней (01.02.1958)
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Чистяков Савва Матвеев

Отец ребёнка: Чистяков Матвей Николаевич

РС 1834 года Устьламенская слобода - 29 лет (ошибочно записано 39) РС 1851 года Устьламенская слобода - 45 лет и 7,5 мес РС 1858 года Устьламенская слобода - 52 года 7 мес 25 дней (01.02.1858)
Смерть
До 1814

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