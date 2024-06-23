Чистякова неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиДо 1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Чистяков Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Чистяков Матвей Николаевич
Усть-Ламенка, Голышмановский, Тюменская область
РС 1858 года Устьламенская слобода - 60 лет 7 мес 25 дней (01.02.1958)
Рождение ребёнка
Около 1805
Отец ребёнка: Чистяков Матвей Николаевич
РС 1834 года Устьламенская слобода - 29 лет (ошибочно записано 39) РС 1851 года Устьламенская слобода - 45 лет и 7,5 мес РС 1858 года Устьламенская слобода - 52 года 7 мес 25 дней (01.02.1858)
Смерть
До 1814