Павлова (Логунова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.02.1912
Дата смерти15.06.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Павлов Александр Иванович
Отец ребёнка: Павлов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
26.07.1941
Отец ребёнка: Павлов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
14.04.1947
Дочь: Никушина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
14.08.1949
Сын: Павлов Иван Иванович
Отец ребёнка: Павлов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
24.02.1954
Сын: Павлов Александр Иванович
Отец ребёнка: Павлов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
18.03.1956
Отец ребёнка: Павлов Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.06.1987