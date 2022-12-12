Павлова (Логунова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Логунова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Ярославы, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

12.02.1912

Дата смерти

15.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославы, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Павлов Александр Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Михайлович

Ярославы, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.07.1941

Сын: Павлов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Михайлович

Ярославы, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.04.1947

Дочь: Никушина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Михайлович

Ярославы, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.08.1949

Сын: Павлов Иван Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Михайлович

Ярославы, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.02.1954

Сын: Павлов Александр Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Михайлович

Ярославы, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.03.1956

Сын: Павлов Николай Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Михайлович

Ярославы, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Иван Михайлович

Смерть
15.06.1987
Ярославы, Данковский муниципальный район, Липецкая область
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