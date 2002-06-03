Бруданов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения03.07.1928
Дата смерти03.06.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1928
Рождение ребёнка
24.03.1950
Дочь: Фомина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Бруданова (Павлова) Таисия Васильевна
Рождение ребёнка
24.03.1950
Дочь: Фомина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Бруданова (Павлова) Таисия Васильевна
Рождение ребёнка
22.02.1959
Мать ребёнка: Бруданова (Павлова) Таисия Васильевна
Рождение ребёнка
21.12.1962
Дочь: Бруданова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Бруданова (Павлова) Таисия Васильевна
Смерть
03.06.2002