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Бруданов Иван Иванович

Место рождения

Быковка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

03.07.1928

Дата смерти

03.06.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1928

Отец: Бруданов Иван Дмитриевич

Мать: Бруданова (Дьячкова) Пелагея Петровна

Быковка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.03.1950

Дочь: Фомина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Бруданова (Павлова) Таисия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.03.1950

Дочь: Фомина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Бруданова (Павлова) Таисия Васильевна

Рождение ребёнка
22.02.1959

Сын: Бруданов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Бруданова (Павлова) Таисия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.12.1962

Дочь: Бруданова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Бруданова (Павлова) Таисия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.06.2002

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