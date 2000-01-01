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Самороков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Самороков Антип

Мать: Саморокова Парасковья

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Саморокова Федора

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Саморокова Федора

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Саморокова Федора

Рождение ребёнка
1783

Сын: Самороков Ефрем

Мать ребёнка: Саморокова Федора

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Саморокова Федора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саморокова Федора

Смерть
1793
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