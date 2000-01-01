Самороков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Самороков Антип
Мать: Саморокова Парасковья
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Саморокова Федора
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Саморокова Федора
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Саморокова Федора
Рождение ребёнка
1783
Сын: Самороков Ефрем
Мать ребёнка: Саморокова Федора
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Саморокова Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саморокова Федора
Смерть
1793