Сырица (Саблина) Тамара Ивановна 21.10.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСырица (Саблина) Тамара Ивановна

Сырица (Саблина) Тамара Ивановна

avatar

Место рождения

Красный Октябрь, Черлакский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

21.10.1949

Дата смерти

27.04.2023

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1949

Отец: Саблин Иван Петрович

Мать: Саблина (Хоменко) Нина Александровна

Красный Октябрь, Черлакский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырица Пëтр Петрович

Рождение ребёнка
18.09.1969

Сын: Сырица Андрей Петрович

Отец ребёнка: Сырица Пëтр Петрович

Красный Октябрь, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.05.1972

Сын: Сырица Евгений Петрович

Отец ребёнка: Сырица Пëтр Петрович

Красный Октябрь, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
19.12.1978

Дочь: Карнаушенко (Сырица) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Сырица Пëтр Петрович

Новодмитриевская, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
27.04.2023

Мы используем куки для улучшения работы сайта.