Сырица (Саблина) Тамара Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.10.1949
Дата смерти27.04.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сырица Пëтр Петрович
Рождение ребёнка
18.09.1969
Отец ребёнка: Сырица Пëтр Петрович
Рождение ребёнка
08.05.1972
Отец ребёнка: Сырица Пëтр Петрович
Рождение ребёнка
19.12.1978
Дочь: Карнаушенко (Сырица) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Сырица Пëтр Петрович
Новодмитриевская, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
27.04.2023