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Евдокия Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Кузьма Аверкиев

Мать: Мария Иоаннова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Иоаннов

Рождение ребёнка
1796

Сын: Ушаков Александр Петров

Отец ребёнка: Петр Иоаннов

Рождение ребёнка
1798

Сын: Ушаков Федор Петров

Отец ребёнка: Петр Иоаннов

Рождение ребёнка
1803

Сын: Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Петр Иоаннов

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Александра Петрова

Отец ребёнка: Петр Иоаннов

Смерть
Неизвестно

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