Евдокия Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Кузьма Аверкиев
Мать: Мария Иоаннова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Иоаннов
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Петр Иоаннов
Рождение ребёнка
1798
Сын: Ушаков Федор Петров
Отец ребёнка: Петр Иоаннов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Дмитрий Петров
Отец ребёнка: Петр Иоаннов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Александра Петрова
Отец ребёнка: Петр Иоаннов
Смерть
Неизвестно