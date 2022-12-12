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Карюканова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

03.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Карюканов Владимир Емельянович

Отец ребёнка: Карюканов Емельян Ильич

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Карюканов Евгений Емельянович

Отец ребёнка: Карюканов Емельян Ильич

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Карюканов Анатолий Емельянович

Отец ребёнка: Карюканов Емельян Ильич

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карюканов Емельян Ильич

Смерть
03.03.1985
Саки, Саки, Республика Крым
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