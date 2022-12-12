Карюканова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти03.03.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Карюканов Владимир Емельянович
Отец ребёнка: Карюканов Емельян Ильич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Карюканов Евгений Емельянович
Отец ребёнка: Карюканов Емельян Ильич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Карюканов Анатолий Емельянович
Отец ребёнка: Карюканов Емельян Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.1985
Саки, Саки, Республика Крым