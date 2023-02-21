? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агафонцев Михаил

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Дмитриевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close