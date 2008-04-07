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Авдеев Никита
Авдеев Никита
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Древо
Место рождения
Рогачёв
Дата рождения
07.04.2008
Пол
Мужской
Отец
Авдеев Александр
1983 г.р.
Мать
Авдеева Екатерина
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.2008
Отец:
Авдеев Александр
Мать:
Авдеева Екатерина
Рогачёв
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