Авдеев Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеев Никита

Место рождения

Рогачёв

Дата рождения

07.04.2008

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.2008

Отец: Авдеев Александр

Мать: Авдеева Екатерина

Рогачёв
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