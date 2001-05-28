Мгдесян Зарина Карленовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1967
Отец: Мгдесян Карлен Хосровович
Мать: Мгдесян Элида Тевановна
Рождение ребёнка
15.08.1991
Дочь: Манасян Елена Вагинаковна
Отец ребёнка: Манасян Вагинак Альбертович
Рождение ребёнка
28.05.2001
Дочь: Манасян Элита Вагинаковна
Отец ребёнка: Манасян Вагинак Альбертович
Бракосочетание
Неизвестно