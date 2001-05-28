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Мгдесян Зарина Карленовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1967

Пол

Женский

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1967

Отец: Мгдесян Карлен Хосровович

Мать: Мгдесян Элида Тевановна

Рождение ребёнка
15.08.1991

Дочь: Манасян Елена Вагинаковна

Отец ребёнка: Манасян Вагинак Альбертович

Рождение ребёнка
28.05.2001

Дочь: Манасян Элита Вагинаковна

Отец ребёнка: Манасян Вагинак Альбертович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манасян Вагинак Альбертович

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