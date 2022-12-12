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Черняновский Фёдор Петрович

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Место рождения

Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Черняновский Пётр Феоктистович

Мать: Черняновская Мария Семёновна

Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
С 1944 по 04.11.1950
Воинское звание: старшина 2 статьи Наименование воинской части: РСЧ шт. эскадры ЧФ,кр. "Молотов"
Рождение ребёнка
1957

Сын: Черняновский Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Черняновская Клавдия

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Марина Фёдоровна

Мать ребёнка: Черняновская Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черняновская Клавдия

Смерть
Неизвестно
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