Черняновский Фёдор Петрович
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Военная служба
С 1944 по 04.11.1950
Воинское звание: старшина 2 статьи Наименование воинской части: РСЧ шт. эскадры ЧФ,кр. "Молотов"
Рождение ребёнка
1957
Сын: Черняновский Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Черняновская Клавдия
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Марина Фёдоровна
Мать ребёнка: Черняновская Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черняновская Клавдия
Смерть
Неизвестно