Думнов Константин Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1930
Дата смерти28.01.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1930
Отец: Думнов Семён Иванович
Рождение ребёнка
02.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Думнова Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Думнова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
13.11.1964
Сын: Думнов Семён Константинович
Мать ребёнка: Думнова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
25.12.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Думнова Елена Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Думнова Нина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Думнова Елена Алексеевна
Смерть
28.01.2007
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область