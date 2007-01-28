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Думнов Константин Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1930

Дата смерти

28.01.2007

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1929 г.р.
1935 г.р.

Дети

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1964 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1930

Отец: Думнов Семён Иванович

Мать: Думнова Пелагея Фёдоровна

Рождение ребёнка
02.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Нина Фёдоровна

Рождение ребёнка
19.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
13.11.1964

Сын: Думнов Семён Константинович

Мать ребёнка: Думнова Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
25.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Елена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Думнова Нина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Думнова Елена Алексеевна

Смерть
28.01.2007
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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