Подлисна Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти17.03.1888 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.05.1882 ст.
Ивановцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
02.06.1883 ст.
Отец ребёнка: Войняк Иосиф Николаевич
Рождение ребёнка
24.03.1885 ст.
Дочь: Юрчак Матрона Иосифовна
Отец ребёнка: Войняк Иосиф Николаевич
Смерть
17.03.1888 ст.