Подлисна Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодлисна Евдокия Ивановна

Подлисна Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

17.03.1888 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.05.1882 ст.

Муж: Войняк Иосиф Николаевич

Ивановцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
02.06.1883 ст.

Сын: Войняк Иван Иосифович

Отец ребёнка: Войняк Иосиф Николаевич

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1885 ст.

Дочь: Юрчак Матрона Иосифовна

Отец ребёнка: Войняк Иосиф Николаевич

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Смерть
17.03.1888 ст.
Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close