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Астраханцов Никита Алексеев

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Место рождения

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

После 1763

Дата смерти

После 1807

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1763

Отец: Астраханцов Алексей Андреев

Мать: Астраханцова Федосья Савина

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Астраханцов Сильверст Никитин

Мать ребёнка: Астраханцова Феодосия Макарова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Астраханцов Самуил Никитин

Мать ребёнка: Астраханцова Феодосия Макарова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Марфа Никитина

Мать ребёнка: Астраханцова Феодосия Макарова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.10.1796 ст.

Дочь: Пелагея Никитина

Мать ребёнка: Астраханцова Феодосия Макарова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Агафья Никитина

Мать ребёнка: Астраханцова Феодосия Макарова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Екатерина Никитина

Мать ребёнка: Астраханцова Феодосия Макарова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Феодосия Макарова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1807
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
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