Астраханцов Никита Алексеев
Место рождения
Дата рожденияПосле 1763
Дата смертиПосле 1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1763
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Астраханцов Сильверст Никитин
Мать ребёнка: Астраханцова Феодосия Макарова
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Астраханцов Самуил Никитин
Мать ребёнка: Астраханцова Феодосия Макарова
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Марфа Никитина
Мать ребёнка: Астраханцова Феодосия Макарова
Рождение ребёнка
12.10.1796 ст.
Дочь: Пелагея Никитина
Мать ребёнка: Астраханцова Феодосия Макарова
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Агафья Никитина
Мать ребёнка: Астраханцова Феодосия Макарова
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Екатерина Никитина
Мать ребёнка: Астраханцова Феодосия Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1807