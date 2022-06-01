Галкина Ефросинья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1934
Дата смерти01.06.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галкин Александр Яковлевич
Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
01.06.2022