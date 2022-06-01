Галкина Ефросинья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина Ефросинья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1934

Дата смерти

01.06.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галкин Александр Яковлевич

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
01.06.2022
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