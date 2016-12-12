Зимина Таисия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина Таисия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.2016

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.2016

Отец: Зимин Андрей Николаевич

Мать: Зимина Мария Александровна

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