Леонидченко Лидия Николаевна
Место рождения
Дата рождения11.03.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1952
Бракосочетание
04.12.1976
Рождение ребёнка
13.12.1977
Сын: Леонидченко Дмитрий Юрьевич
Отец ребёнка: Леонидченко Юрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.04.1979
Дочь: Леонидченко Курбат Людмила Юрьевна
Отец ребёнка: Леонидченко Юрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.08.1982
Сын: Леонидченко Алексей Юрьевич
Отец ребёнка: Леонидченко Юрий Дмитриевич