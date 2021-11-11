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Леонидченко Лидия Николаевна

Место рождения

Заборовье, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.03.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1952

Отец: Цветков Николай Федорович

Мать: Цветкова Татьяна Андреевна

Заборовье, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.12.1976

Муж: Леонидченко Юрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.12.1977

Сын: Леонидченко Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Леонидченко Юрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.04.1979

Дочь: Леонидченко Курбат Людмила Юрьевна

Отец ребёнка: Леонидченко Юрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.08.1982

Сын: Леонидченко Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Леонидченко Юрий Дмитриевич

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