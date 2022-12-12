Шмаков Виктор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмаков Виктор Григорьевич

Шмаков Виктор Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шмакова Надежда Николаевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
29.08.1978

Сын: Шмаков Александр Викторович

Мать ребёнка: Шмакова Надежда Николаевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмакова Надежда Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close