Шмаков Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шмакова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
29.08.1978
Сын: Шмаков Александр Викторович
Мать ребёнка: Шмакова Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно