Белков Иван Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белков Иван Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белкова Ксения Аполлоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белков Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18

Дочь: Белкова Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Козлова (Белкова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Белкова Ксения Аполлоновна

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