Лошаков Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошаков Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лошакова (Протасова) Лидия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лошакова (Протасова) Лидия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лошакова (Протасова) Лидия Михайловна

Смерть
Неизвестно

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