Лошаков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лошакова (Протасова) Лидия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лошакова (Протасова) Лидия Михайловна
Смерть
Неизвестно