Резунов Резун Игорь Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.08.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1964
Бракосочетание
12.01.1991
Рождение ребёнка
05.11.1991
Дочь: Мошкина (Резунова) Кристина Игоревна
Мать ребёнка: Резунова (Мельникова) Оксана Васильевна
Рождение ребёнка
23.07.1997
Дочь: Галкина (Резунова) Надежда Игорьевна
Мать ребёнка: Резунова (Мельникова) Оксана Васильевна
Рождение ребёнка
05.04.2001
Дочь: Резунова Вероника Игорьевна
Мать ребёнка: Резунова (Мельникова) Оксана Васильевна
Рождение ребёнка
15.12.2006
Мать ребёнка: Резунова (Мельникова) Оксана Васильевна
Белгород, город Белгород, Белгородская область