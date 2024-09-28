Резунов Резун Игорь Николаевич 13.08.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Резунов Резун Игорь Николаевич

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Место рождения

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

Дата рождения

13.08.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1964

Отец: Резунов Резун Николай Максимович

Мать: Резунова (Тринченко) Валентина Николаевна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Бракосочетание
12.01.1991

Жена: Резунова (Мельникова) Оксана Васильевна

Рождение ребёнка
05.11.1991

Дочь: Мошкина (Резунова) Кристина Игоревна

Мать ребёнка: Резунова (Мельникова) Оксана Васильевна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
23.07.1997

Дочь: Галкина (Резунова) Надежда Игорьевна

Мать ребёнка: Резунова (Мельникова) Оксана Васильевна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
05.04.2001

Дочь: Резунова Вероника Игорьевна

Мать ребёнка: Резунова (Мельникова) Оксана Васильевна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
15.12.2006

Сын: Резунов Глеб Игоревич

Мать ребёнка: Резунова (Мельникова) Оксана Васильевна

Белгород, город Белгород, Белгородская область

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