Карпова (Гусева) Анна Авдеевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1873
Дочь: (Карпова) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Карпов Василий Осипович
Рождение ребёнка
14.02.1875
Отец ребёнка: Карпов Василий Осипович
Рождение ребёнка
15.08.1876
Сын: Карпов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Карпов Василий Осипович
Рождение ребёнка
24.01.1881
Сын: Карпов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Карпов Василий Осипович
Рождение ребёнка
06.02.1884
Дочь: Карпова (Карпова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Карпов Василий Осипович
Рождение ребёнка
06.02.1884
Дочь: Карпова (Карпова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Карпов Василий Осипович
Рождение ребёнка
27.08.1885
Отец ребёнка: Карпов Василий Осипович
Рождение ребёнка
22.10.1887
Сын: Карпов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Карпов Василий Осипович
Рождение ребёнка
21.09.1889
Отец ребёнка: Карпов Василий Осипович
Рождение ребёнка
06.08.1891
Отец ребёнка: Карпов Василий Осипович
Рождение ребёнка
23.02.1893
Сын: Карпов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Карпов Василий Осипович
Смерть
Неизвестно