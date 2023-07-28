Карпова (Гусева) Анна Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Гусева) Анна Авдеевна

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Василий Осипович

Рождение ребёнка
28.10.1873

Дочь: (Карпова) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Карпов Василий Осипович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.02.1875

Сын: Карпов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий Осипович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.08.1876

Сын: Карпов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий Осипович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.01.1881

Сын: Карпов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий Осипович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.02.1884

Дочь: Карпова (Карпова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Карпов Василий Осипович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.02.1884

Дочь: Карпова (Карпова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Карпов Василий Осипович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.08.1885

Сын: Карпов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий Осипович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.10.1887

Сын: Карпов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий Осипович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.09.1889

Сын: Карпов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий Осипович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.08.1891

Сын: Карпов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий Осипович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.02.1893

Сын: Карпов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий Осипович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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