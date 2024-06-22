Молотков Петр Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Молотков Петр Васильевич

Место рождения

Орловская область, д.Ворошилово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловская область, д.Ворошилово
Рождение ребёнка
29.02.1948

Сын: Молотков Владимир Петрович

Мать ребёнка: Молоткова Александра Даниловна

Орловская область, д.Ворошилово
Рождение ребёнка
1950

Сын: Молотков Евгений Петрович

Мать ребёнка: Молоткова Александра Даниловна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Молотков Петр Петрович

Мать ребёнка: Молоткова Александра Даниловна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Молоткова-Михалева Ольга Петровна

Мать ребёнка: Молоткова Александра Даниловна

Смерть
Неизвестно

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