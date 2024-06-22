Молотков Петр Васильевич
Место рожденияОрловская область, д.Ворошилово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Орловская область, д.Ворошилово
Рождение ребёнка
29.02.1948
Сын: Молотков Владимир Петрович
Мать ребёнка: Молоткова Александра Даниловна
Орловская область, д.Ворошилово
Рождение ребёнка
1950
Сын: Молотков Евгений Петрович
Мать ребёнка: Молоткова Александра Даниловна
Рождение ребёнка
1955
Мать ребёнка: Молоткова Александра Даниловна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Молоткова-Михалева Ольга Петровна
Мать ребёнка: Молоткова Александра Даниловна
Смерть
Неизвестно