Никонова (Афонина) Ирина Викторовна
Место рождения
Дата рождения26.08.1959
Дата смерти31.12.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1959
Отец: Афонин Виктор
Мать: Альбина
Бракосочетание
26.10.1978
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
31.12.2023
Пневмония