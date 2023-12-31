Никонова (Афонина) Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова (Афонина) Ирина Викторовна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

26.08.1959

Дата смерти

31.12.2023

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1959

Отец: Афонин Виктор

Мать: Альбина

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
26.10.1978

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
31.12.2023
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Пневмония
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