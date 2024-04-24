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Дубровский Василий Александрович

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

26.02.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1856 ст.

Отец: Дубровский Александр Федорович

Мать: Дубровская Мамельфа Герасимовна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
ГАКемО. Ф.60 Оп. 2 Дело 17 стр. 17 запись 26 | Госархив Кемеровской области (МК) | Метрические книги д. Почитанки
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
21.01.1877 ст.

Жена: Дубровская (Никитина) Гликерия Степановна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Кол-во лет жениха: 19 | Кол-во лет невесте: 18 | № 4. 21 января 1877 г. Почитанской волости села Верхне-Почитанского крестьянин Василий Александров Дубровский православного вероисповедания первым брак... Показать все
Рождение ребёнка
14.06.1878 ст.

Сын: Дубровский Тихон Васильевич

Мать ребёнка: Дубровская (Никитина) Гликерия Степановна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 45. 14 июня 1878 г. рожден, крещен 17. Тихон Села Верхне-Почитанского крестьянин Василий Александров Дубровский и законная жена его Лукия Степанова оба православного вероисповедания ГАКемО. Ф. 60 О... Показать все
Рождение ребёнка
1880 ст.

Дочь: Мангазеева (Дубровская) Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Дубровская (Никитина) Гликерия Степановна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.03.1882 ст.

Сын: Дубровский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Дубровская (Никитина) Гликерия Степановна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 19. 4 марта 1882 г. рожден, крещен 6. Василий. Села Верхне-Почитанского крестьянин Василий Александров Дубровский и его законная жена Гликерия Степанова правослпвного вероисповедания ГАКемО. Ф.60 Оп... Показать все
Рождение ребёнка
1885 ст.

Дочь: Дубровская Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Дубровская (Никитина) Гликерия Степановна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.09.1888 ст.

Сын: Дубровский Федор Васильевич

Мать ребёнка: Дубровская (Никитина) Гликерия Степановна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
ГАКемО. Ф.60 Оп. 1 Дело 509 стр. 8 запись 71 | Госархив Кемеровской области (МК) | Метрические книги д. Почитанки
Рождение ребёнка
07.04.1893 ст.

Сын: Дубровский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Дубровская (Никитина) Гликерия Степановна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 23. 7 апреля 1893 г. рожден, крещен 8. Александр. Села Верхне-Почитанского крестьянин Василий Александров Лубровский и законная его жена Гликерия Степанова оба вероисповедания православного. Восприе... Показать все
Рождение ребёнка
?.04.1898 ст.

Дочь: Дубровская (Дубровская) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Дубровская (Никитина) Гликерия Степановна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
?.04.1898 ст.

Сын: Дубровский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Дубровская (Никитина) Гликерия Степановна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

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