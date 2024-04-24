Дубровский Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения26.02.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Дубровский Тихон Васильевич
Мать ребёнка: Дубровская (Никитина) Гликерия Степановна
Дочь: Мангазеева (Дубровская) Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Дубровская (Никитина) Гликерия Степановна
Сын: Дубровский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Дубровская (Никитина) Гликерия Степановна
Дочь: Дубровская Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Дубровская (Никитина) Гликерия Степановна
Сын: Дубровский Федор Васильевич
Мать ребёнка: Дубровская (Никитина) Гликерия Степановна
Сын: Дубровский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Дубровская (Никитина) Гликерия Степановна
Дочь: Дубровская (Дубровская) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Дубровская (Никитина) Гликерия Степановна
Сын: Дубровский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Дубровская (Никитина) Гликерия Степановна