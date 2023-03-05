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Черных Евдоким Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Черных ?

Рождение ребёнка
08.05.1923

Дочь: Соломахина Клавдия Евдокимовна

Мать ребёнка: Черных Агафия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных Агафия Владимировна

вышла замуж не за ровню (помещика), а за сына купца (статусом ниже), зато по любви. Он был очень хорошим столяром.
Смерть
Неизвестно
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