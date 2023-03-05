Черных Евдоким Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Черных ?
Рождение ребёнка
08.05.1923
Дочь: Соломахина Клавдия Евдокимовна
Мать ребёнка: Черных Агафия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
вышла замуж не за ровню (помещика), а за сына купца (статусом ниже), зато по любви. Он был очень хорошим столяром.
Смерть
Неизвестно