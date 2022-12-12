Кузеняткин Яков Филлимонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузеняткин Филлимон
Мать: не указана
Бракосочетание
12.07.1906
Николаевская Церковь
Работа или профессия
Около 1906
Учитель | Горячинское войсковое училище
Рождение ребёнка
18.04.1908
Сын: Кузеняткин Виктор Яковлевич
Мать ребёнка: Кузеняткина Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
09.06.1911
Дочь: Кузеняткина Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Кузеняткина Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Кузеняткина Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Кузеняткина Елизавета Васильевна
Смерть
1919