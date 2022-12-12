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Кузеняткин Яков Филлимонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузеняткин Филлимон

Мать: не указана

Бракосочетание
12.07.1906

Жена: Кузеняткина Елизавета Васильевна

Мойылды, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Николаевская Церковь
Работа или профессия
Около 1906
Мойылды, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Учитель | Горячинское войсковое училище
Рождение ребёнка
18.04.1908

Сын: Кузеняткин Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Кузеняткина Елизавета Васильевна

Мойылды, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
09.06.1911

Дочь: Кузеняткина Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Кузеняткина Елизавета Васильевна

Мойылды, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Кузеняткина Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Кузеняткина Елизавета Васильевна

Смерть
1919
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