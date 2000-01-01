Солтан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гөлсирә
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исламия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тәүфыйк
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зөлфия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рузия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рафис
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наҗия
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно