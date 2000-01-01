Солтан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солтан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нургалий

Мать: Кадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гөлсирә

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исламия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тәүфыйк

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зөлфия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рузия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рафис

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наҗия

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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