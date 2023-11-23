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Яков Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Николай Алексеев

Мать: Агриппина Кузьмина

Яков Николаевич (ок. 1765 - 1819) Родился в семье священника села Бабурина Даниловского уезда Николая Алексеевича. Служил священником в том же селе. Жена его Евдокия Васильевна (?-1822). Дети: Иоанн, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1795

Сын: Предтечевский Иоанн Яковлевич

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Предтечевский Иоанн Яковлевич (1795 - 1858) Родился в семье священника села Бабурина Даниловского уезда Якова Николаевича. С 1805 года обучался в Ярославской духовной семинарии и окончил ее с аттеста... Показать все
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Успенская Агафья Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Смерть
1819

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