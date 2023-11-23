Яков Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Николай Алексеев
Мать: Агриппина Кузьмина
Яков Николаевич (ок. 1765 - 1819) Родился в семье священника села Бабурина Даниловского уезда Николая Алексеевича. Служил священником в том же селе. Жена его Евдокия Васильевна (?-1822). Дети: Иоанн, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1795
Сын: Предтечевский Иоанн Яковлевич
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Предтечевский Иоанн Яковлевич (1795 - 1858) Родился в семье священника села Бабурина Даниловского уезда Якова Николаевича. С 1805 года обучался в Ярославской духовной семинарии и окончил ее с аттеста... Показать все
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Успенская Агафья Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Смерть
1819