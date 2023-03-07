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Пушкарева Устинья Мокеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Катерина Матвеева

Отец ребёнка: Пушкарев Матвей Иовлев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Евгения Матвеева

Отец ребёнка: Пушкарев Матвей Иовлев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Пушкарев Василий Матвеев

Отец ребёнка: Пушкарев Матвей Иовлев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Матвей Иовлев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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