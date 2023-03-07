Пушкарева Устинья Мокеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Катерина Матвеева
Отец ребёнка: Пушкарев Матвей Иовлев
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Евгения Матвеева
Отец ребёнка: Пушкарев Матвей Иовлев
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Пушкарев Матвей Иовлев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858