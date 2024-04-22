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Васильев Семен Николаевич

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Место рождения

Каменка, Коломенский, Московская область

Дата рождения

02.02.1908

Дата смерти

03.01.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1908

Отец: Васильев Николай Никифорович

Мать: Васильева Наталья Тимофеевна

Каменка, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
06.08.1948

Сын: Васильев Сергей Семенович

Мать ребёнка: Горн Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Владимир Семенович

Мать ребёнка: Горн Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Александр Семенович

Мать ребёнка: Горн Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Марина Семеновна

Мать ребёнка: Горн Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Анна Семеновна

Мать ребёнка: Горн Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Иван Семенович

Мать ребёнка: Горн Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Лидия Семеновна

Мать ребёнка: Горн Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Петр Семенович

Мать ребёнка: Горн Анна Яковлевна

Смерть
03.01.1968
Бастау, Атбасарский район, Акмолинская область
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