Васильев Семен Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1908
Дата смерти03.01.1968
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1908
Рождение ребёнка
06.08.1948
Сын: Васильев Сергей Семенович
Мать ребёнка: Горн Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Владимир Семенович
Мать ребёнка: Горн Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Александр Семенович
Мать ребёнка: Горн Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Марина Семеновна
Мать ребёнка: Горн Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Анна Семеновна
Мать ребёнка: Горн Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горн Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Лидия Семеновна
Мать ребёнка: Горн Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горн Анна Яковлевна
Смерть
03.01.1968
Бастау, Атбасарский район, Акмолинская область