Юшкова (Гончаренко) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения06.01.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1957
Бракосочетание
23.07.1977
Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.05.1980
Дочь: Юшкова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Юшков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
07.02.1982
Сын: Юшков Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Юшков Владимир Александрович