Юшкова (Гончаренко) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшкова (Гончаренко) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Дата рождения

06.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1957

Отец: Гончаренко Николай Иванович

Мать: Гончаренко Анна Алексеевна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Бракосочетание
23.07.1977

Муж: Юшков Владимир Александрович

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.05.1980

Дочь: Юшкова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Юшков Владимир Александрович

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.02.1982

Сын: Юшков Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Юшков Владимир Александрович

Липецк, город Липецк, Липецкая область
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