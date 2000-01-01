Хмельницкий Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1981
Сын: Хмельницкий Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Хмельницкая Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
28.09.1982
Дочь: Хмельницкая Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Хмельницкая Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
28.01.1988
Сын: Хмельницкий Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Хмельницкая Татьяна Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хмельницкая Диана Сергеевна
Мать ребёнка: Хмельницкая Татьяна Леонидовна