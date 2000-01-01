Хмельницкий Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмельницкий Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1981

Сын: Хмельницкий Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Хмельницкая Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
28.09.1982

Дочь: Хмельницкая Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Хмельницкая Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
28.01.1988

Сын: Хмельницкий Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Хмельницкая Татьяна Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмельницкая Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хмельницкая Диана Сергеевна

Мать ребёнка: Хмельницкая Татьяна Леонидовна

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