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Самарина Яна Александровна
Самарина Яна Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.06.1998
Пол
Женский
Отец
Самарин Александр Владимирович
1968 г.р.
Мать
Самарина Людмила Николаевна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1998
Отец:
Самарин Александр Владимирович
Мать:
Самарина Людмила Николаевна
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