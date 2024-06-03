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Зубов Василий Ульянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1864 по 1868 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Зубов Ульян Максимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубова Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
1931 или 22.09.1932

Дочь: Зубова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Зубова Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
1934 или 20.08.1935

Дочь: Зубова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Зубова Наталия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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