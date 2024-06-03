Зубов Василий Ульянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Зубов Ульян Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубова Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
1931 или 22.09.1932
Дочь: Зубова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Зубова Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
1934 или 20.08.1935
Дочь: Зубова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Зубова Наталия Ивановна
Смерть
Неизвестно